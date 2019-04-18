وفاة بريطانية من عائلة سعودية يعيد فتح ملف ميراثها الشرعي بعد تعميد قبرها بالصليب

نايف السالم(صدى):

تجددت قضية مدى استحقاق سيدة بريطانية متزوجة من ثري سعودي لحصتها من ميراث ابنها والتي تقدر بملايين الريالات ، إذ حكم القضاء بثبوت اسلامها قبل عامين ومن ثم أحقيتها في الإرث لتكتشف العائلة دفنها بمقابر النصارى في بريطانيا وتعميدها بالصليب فور وفاتها .

وتفصيلاً فقد اثبتت السيدة قبل عامين وبشهادة الشهود والمستندات اعتناقها للإسلام لترث ابنها المسلم والسعودي الجنسية ، وعندما ماتت تم تعميدها بالصليب ودفنت في مقابر اكد القساوسة انها تخص المسيحيين .

وفتحت الواقعة الجدل مجدداً ، إذ تقدم حفيد السيدة من ابنها المتوفي بإلتماس للمحكمة ولذي تم رفضه يفيد بعدم استحقاقها للميراث من ابيه وفقاً لما تبين من عدم اعتناقها للإسلام .

وطالب الإبن بالتحقيق في الواقعة وكيفية دفنها في مقابر النصارى إن كانت مسلمة ، وبيان مدى صحة الإجراءات لبثبوت إسلامها أمام المحاكم الشرعية بالمملكة وهل كانت تحتاج لمزيد من المخاطبات بين وزارة العدل السعودية والجهات الحكومية في دولة بريطانيا .