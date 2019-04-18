وفاة بريطانية من عائلة سعودية يعيد فتح ملف ميراثها الشرعي بعد تعميد قبرها بالصليب
تجددت قضية مدى استحقاق سيدة بريطانية متزوجة من ثري سعودي لحصتها من ميراث ابنها والتي تقدر بملايين الريالات ، إذ حكم القضاء بثبوت اسلامها قبل عامين ومن ثم أحقيتها في الإرث لتكتشف العائلة دفنها بمقابر النصارى في بريطانيا وتعميدها بالصليب فور وفاتها .
وتفصيلاً فقد اثبتت السيدة قبل عامين وبشهادة الشهود والمستندات اعتناقها للإسلام لترث ابنها المسلم والسعودي الجنسية ، وعندما ماتت تم تعميدها بالصليب ودفنت في مقابر اكد القساوسة انها تخص المسيحيين .
وفتحت الواقعة الجدل مجدداً ، إذ تقدم حفيد السيدة من ابنها المتوفي بإلتماس للمحكمة ولذي تم رفضه يفيد بعدم استحقاقها للميراث من ابيه وفقاً لما تبين من عدم اعتناقها للإسلام .
وطالب الإبن بالتحقيق في الواقعة وكيفية دفنها في مقابر النصارى إن كانت مسلمة ، وبيان مدى صحة الإجراءات لبثبوت إسلامها أمام المحاكم الشرعية بالمملكة وهل كانت تحتاج لمزيد من المخاطبات بين وزارة العدل السعودية والجهات الحكومية في دولة بريطانيا .
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