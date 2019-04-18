شرطة القرارة تطيح بمقيمين دبروا لإختطاف طفل وتعيده إلى أحضان أسرته
نجح رجال البحث والتحري بشرطة القرارة بالعاصمة المقدسة من كشف لغز عملية خطف لطفل عمره 4 أشهر واعادته إلى والدته في وقت قياسي فور الإبلاغ عنه .
وتفصيلاً فقد هرعت اسرة طفل لأسرة مقيمة من الجنسية البرماوية إلى مركز الشرطة تستغيث من إختفاؤه بشكل مفاجيء .
وبالتحري عن آخر زيارة لمنزل الطفل ، أفادت الأسرة انها كانت سيدة بنجلاديشية ليتم استدعائها على الفور وتكشف التحقيقات عن حقيقة الواقعة .
واعترفت السيدة انها زارت الأسرة بإيعاز من شاب باكستاني لخطف الطفلة بهدف تطليق أمه من زوجها ، ليتزوجها الباكستاني في خطة مدبرة من الجميع وشاركت فيها مقيمتان إحداهما بنغالية والأخرى باكستانية .
وأطاحت شرطة القرارة بالباكستاني مدبر عملية الخطف والأطراف المتورطة ، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة وتوقيع العقوبة النظامية .
الواقع[ عدد التعليقات: 6892 ] نشر منذ 22 دقيقة
الدولة كفيلة بتاديب المجرمين وابعادهم نهائيا الي بلدانهم من أتى للعمل بشكل نظامي ومحترم له كامل التقدير والاحترام وأما غير ذلك فالغرامة والسجن والابعاد بشكل نهائي عن المملكة