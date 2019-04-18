شرطة القرارة تطيح بمقيمين دبروا لإختطاف طفل وتعيده إلى أحضان أسرته

نايف السالم(صدى):

نجح رجال البحث والتحري بشرطة القرارة بالعاصمة المقدسة من كشف لغز عملية خطف لطفل عمره 4 أشهر واعادته إلى والدته في وقت قياسي فور الإبلاغ عنه .

وتفصيلاً فقد هرعت اسرة طفل لأسرة مقيمة من الجنسية البرماوية إلى مركز الشرطة تستغيث من إختفاؤه بشكل مفاجيء .

وبالتحري عن آخر زيارة لمنزل الطفل ، أفادت الأسرة انها كانت سيدة بنجلاديشية ليتم استدعائها على الفور وتكشف التحقيقات عن حقيقة الواقعة .

واعترفت السيدة انها زارت الأسرة بإيعاز من شاب باكستاني لخطف الطفلة بهدف تطليق أمه من زوجها ، ليتزوجها الباكستاني في خطة مدبرة من الجميع وشاركت فيها مقيمتان إحداهما بنغالية والأخرى باكستانية .

وأطاحت شرطة القرارة بالباكستاني مدبر عملية الخطف والأطراف المتورطة ، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة وتوقيع العقوبة النظامية .