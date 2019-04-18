أسعار النفط تتراجع لكن خفض الإمدادات يحد من الخسائر

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس رغم التراجع غير المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن تقلصا أقل من المتوقع في مخزونات البنزين وتخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها أوبك حدت من هبوط الأسعار.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتا أو 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة لتصل إلى 71.43 دولار للبرميل، مبتعدة أكثر عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي بلغته أمس الأربعاء عند 72.27 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.62 دولار للبرميل، منخفضة 14 سنتا أو 0.2 بالمئة.