الذهب يهبط لأدنى مستوى في 2019

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية ديسمبر كانون الأول اليوم الخميس، وسط مؤشرات على أن الاقتصاد العالمي ربما لا يتدهور بالدرجة التي كانت متوقعة من قبل،مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على المخاطرة قبل نشر مجموعة من البيانات الاقتصادية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1272.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل إلى 1270.99 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ 27 ديسمبر كانون الأول.