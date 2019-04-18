الحصيني يتوقع تقلبات جوية وهطول أمطار على معظم مناطق المملكة

الرياض(صدى):

قال الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني إن أمطارا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة تشهدها عدة مناطق بدءاً من مساء اليوم الخميس حتى غدا الجمعة.

جاء ذلك في تغريدة للحصيني عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “يُتوقع اليوم الخميس حتى صباح الجمعة أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على مناطق شرق وجنوب مكة والمدينة، ومحافظات: (شقراء، ومرات، والدوادمي، وسدير، والمحمل، وحريملاء، والرياض، والصمان، وشمال الشرقية، والباحة، وعسير وشرقهما) مع سيول ورياح متابعة مباشرة في السناب”.

تجدر الإشارة أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة القصيم تمتد إلى حفر الباطن، رفحا، وعرعر، والأجزاء الواقعة بينهما.

كذلك توقعت أن تشهد مرتفعات مكة المكرمة هطول أمطار تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض (الرياض، عفيف، الدوادمي)، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، عسير، جازان، ونجران.