بالفيديو والصور.. نفوق قطيع من الأغنام في القصيم بسبب البرد

سالم المطيري(صدى):

كشفت مجموعة من الصور، اليوم الخميس، عن نفوق قطيع من الأغنام على طريق قرية المصك التابع لمركز الدليمية بمنطقة القصيم، كما تحولت صحاري المنطقة لبياض كالثلج لمسافات شاسعة، وذلك بسبب التساقط الكثيف لحبات البرد.

وفي السياق نفسه، أوضح أحد المواطنين: ” أثناء تنزهي ومتابعتي للأمطار بالقرب من بلدة المصك التابع لمركز الدليمية في الجزء الغربي لمنطقة القصيم؛ فوجئت بتحول الصحاري إلى بياض ناصع كالثلج على مسافات شاسعة ” .

وتابع: ” تسببت كثافة البرد والرياح القوية المصاحبة له في نفوق قطيع من الأغنام؛ حيث وجدت بعضًا منها قد فارق الحياة؛ بينما تعرضت أعداد أخرى لإعياء وتعب جراء نزول البرد “.