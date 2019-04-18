إنقاذ مريضة تعاني من حساسية الأسبيرين بمكة

نايف السالم(صدى):

أنقذ فريق تكاملي مشترك بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، مريضة تعاني مرض الجهاز التنفسي التفاقمي بسبب حساسية الأسبيرين؛ حيث تعاني الربو التحسسي منذ الصغر وصاحبها التهابات الجيوب الأنفية واللحميات في آخر 5 سنوات.

وتسببت هذه اللحميات في فقدان لحاسة الشم والتذوق إضافة إلى الالتهابات المتكررة التي أدت إلى تغيبها على الدراسة لفترات وكذلك انخفاض القدرة على التحصيل العلمي، واضطرت إلى إجراء عمليتين لاستئصال اللحميات وتنظيف الجيوب الأنفية خلال هذه الفترة.

وفي سياق متصل، أدخلت المريضة إلى العمليات بالتنسيق مع فريق التخدير وطاقم قسم عمليات اليوم الواحد وتم استئصال اللحميات والتهابات الجيوب الأنفية وإخضاعها لخطة علاج بعد العملية تمثلت في إزالة التحسس عبر جرعات ضئيلة من الأسبرين ومشتقاته استمرت ليومين.