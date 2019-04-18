ترامب : ” المجنون ” و” النعسان ” يترشحان أمامي في انتخابات 2020

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ترشح السيناتور بيرني ساندرز إلى الإنتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة عام 2020 ، واحتمالية ترشح نائب الرئيس السابق جو بايدن ، بطريقة ساخرة واصفاً المرشح الأول بـ “المجنون” والثاني بـ” النعسان ” .

وقال ” ترامب ” في تغريدة له عبر ” تويتر ” : اعتقد ان المنافسين الرئاسيين في السباق الإنتخابي القادم ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى سيكونان المجنون بيرني ساندر ، والنعسان جو بايدن ، أنا اتطلع لمواجهة أياً كان . فليرحم الرب أرواحهما .

الجدير بالذكر أن ” بايدن ” كان نائب الرئيس الأمريكي السابق أوباما لولايتين متتاليتين بعد خبرة طويلة في مجلس الشيوخ ، بينما لم يستقر عليه بعد الحزب الديمقراطي كمرشح عنه .