نيويورك تايمز: الشركات العالمية تجاهلت الحملات الشرسة ضد المملكة وعززت شراكتها معها

واشنطن(صدى):

اعترفت صحيفة نيويورك تايمز أن الشركات العالمية تجاهلت الحملات المشبوهة التي شنتها وسائل إعلام عالمية بهدف النيل من سمعة المملكة ، لتعزز شراكتها مع المملكة في مختلف المجالات خلال نفس الفترة التي فشلت فيها وسائل الإعلام المُسلطة من النيل منها .

وقالت الصحيفة في مقال لها امس الأربعاء : العديد من الشركات العالمية تجاهلت تلك الأصوات والحملات الشرسة وأدركت أن الفرص الواعدة تنطلق من المملكة ، خاصة ً مع ارتفاع اسعار النفط .

كما اكدت أن العديد من الشركات الأمريكية أرسلت نصائح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، تشدد فيها مراراً على أهمية شراكتهم بالمملكة واستثماراتهم فيها ، وانها تعتبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حليف أساسي لعملية السلام في الشرق الأوسط وقضايا اخرى .

واستدلت الصحيفة بتمسك ” جوجل ، ومورغان تشيس ، وسوفت بنك الياباني ” بشراكتهم مع المملكة ، ورغبة شركة الستثمار الأمريكية ” بلاك ستون ” في التوسع بالمملكة وإنفاق 40 مليار دولار نصفها تمويل سعودي .

كما رصدت سهولة الصفقات التي أبرمها ” سوفت بنك ” بالتمويل السعودي ، رغم ارتفاع حجم صندوق الرؤية لإستثمارات التكنولوجيا فيه إلى 100 مليار دولار .

وتحدثت الصحيفة عن عملاق النفط أرمكو والتي تعد من اكثر الشركات ربحية في العالم ، كما اكدت الصحيفة ، مشيرة إلى ارتفاع ارباحها لتسجل 111 مليار دولار خلال العام الماضي ، لتتجاوز ارباح كبرى الشركات العالمية .

كما أثنت الصحيفة على خطوات أرامكو في طرح السندات لتجمع 12 مليار دولار في أول عرض لها ، لافتة إلى شركة ” سينوبك ” الصينية العملاقة التي أصبحت مستثمر رفيع المستوى بالمملكة .