مواطن سعودي يقع في خطأ يبعده من الكويت إلى البحرين

خالد الظفيري(صدى):

أقدمت السلطات الكويتية، على إبعاد مواطن سعودي إلى مملكة البحرين لأسباب أمنية، بسبب خطأ ساعد في الكشف بأنه ممنوع من دخول الكويت لأسباب أمنية.

وكشف مصدر أمني، تفاصيل الواقعة قائلا أن المسافر كان عائداً من عطلة له في تايلاند، وحطت طائرته ” ترانزيت ” في مطار الكويت، ودخل بالخطأ مع المسافرين إلى منطقة الجوازات بدلاً من الدخول إلى منطقة الترانزيت.

وأوضح أنه أجريت له عملية البصمة قبل توثيق دخوله الكويت؛ حيث ثبت للجوازات أنه ممنوع من دخول الكويت لأسباب أمنية، فتقرر إبعاده إلى المملكة.

وأشار المصدر، إلى أنه لعدم وجود رحلة قريبة متجهة إلى المملكة، وكانت هناك رحلة متجهة إلى البحرين فتقرر تسفيره عليها بناء على طلبه، كونه سيتمكن بعد ذلك من الانتقال براً إلى السعودية.