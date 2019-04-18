بعد صدور حكم بحبسه شهرين.. مطرب شهير يسلم نفسه للشرطة 

القاهرة(صدى):

قال ياسر أبو جيكا، المدير السابق لأعمال المطرب الشعبي ” حمو بيكا ” ، إن بيكا سلم نفسه لقسم شرطة الدخيلة، لتنفيذ حكم حبسه شهرين بعد تأييده من محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية.

والتزم بيكا بالحكم إحتراماً للقضاء، وسيقضي فترة حكمه داخل قسم شرطة الدخيلة.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية قد قضت بتأييد حبس المطرب الشعبي ” حمو بيكا ” لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي بمنطقة العجمي دون ترخيص من الجهات المختصة.