اكتشفي 6 حيل سريعة للتخلص من تجاعيد الشعر
تواجه الكثير من السيدات مشكلة تجاعيد الشعر أو خشونته والتي تجعلها تنفق الكثير في صالونات التجميل أو الكريمات والمستحضرات الطبية ، واحياناً كثيرة بلافائدة .
وينصح الخبراء ببعض الخطوات البسيطة والغير مكلفة والتي يظهر أثرها سريعاً على شعرك :
1-اربطي شعرك قبل النوم على شكل كعكة مثلاً او ضفائر حتى لا يصير أكثر تشابكاً في الصباح .
2-مشطي شعرك من أسفل اولاً ثم مشطي الجزء العلوي وستلاحظين الفرق في سهولة التمشيط .
3- مشطي شعرك اثناء الإستحمام سيسهل هذا الأمر كثيراً بعد التجفيف ، مع مراعاة استخدام مشط واسع الأسنان .
4- دلكي شعرك بالزيت الساخن قبل ساعة من غسله ، وسيعمل هذا على نعومته وطراوته .
5- لا تغسلي شعرك اكثر من مرتين اسبوعياً ، حتى لا تجعليه اكثر جفاف .
6- استخدمي بلسم الشعر ثم غطيه بغطاء الدش ، واستحمي تحت الدش الساخن ، وسيعمل بخار الماء على امتصاص البلسم من شعرك .
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