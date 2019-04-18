اكتشفي 6 حيل سريعة للتخلص من تجاعيد الشعر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه الكثير من السيدات مشكلة تجاعيد الشعر أو خشونته والتي تجعلها تنفق الكثير في صالونات التجميل أو الكريمات والمستحضرات الطبية ، واحياناً كثيرة بلافائدة .

وينصح الخبراء ببعض الخطوات البسيطة والغير مكلفة والتي يظهر أثرها سريعاً على شعرك :

1-اربطي شعرك قبل النوم على شكل كعكة مثلاً او ضفائر حتى لا يصير أكثر تشابكاً في الصباح .

2-مشطي شعرك من أسفل اولاً ثم مشطي الجزء العلوي وستلاحظين الفرق في سهولة التمشيط .

3- مشطي شعرك اثناء الإستحمام سيسهل هذا الأمر كثيراً بعد التجفيف ، مع مراعاة استخدام مشط واسع الأسنان .

4- دلكي شعرك بالزيت الساخن قبل ساعة من غسله ، وسيعمل هذا على نعومته وطراوته .

5- لا تغسلي شعرك اكثر من مرتين اسبوعياً ، حتى لا تجعليه اكثر جفاف .

6- استخدمي بلسم الشعر ثم غطيه بغطاء الدش ، واستحمي تحت الدش الساخن ، وسيعمل بخار الماء على امتصاص البلسم من شعرك .