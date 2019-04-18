جوارديولا عن الخروج من دوري الأبطال: كانت نهاية قاسية

طلال الغامدي(صدى):

علق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على الخروج المثير من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام توتنهام هوتسبير، أمس الأربعاء؛ بعدما اعتقد أن هدف رحيم سترلينج في الوقت المحتسب بدل الضائع صعد به إلى الدور قبل النهائي لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بداعي وجود تسلل ضد سيرجيو أغويرو.

وأوضح غوارديولا: ” كانت (نهاية) قاسية لكن هذا ما حدث وعلينا تقبله” مضيفًا: ” بعد 20 دقيقة تقدمنا 3-2. صنعنا العديد من الفرص في الشوط الثاني وأحرزنا الأهداف التي كنا بحاجة إليها. للأسف كانت نهاية سيئة لنا لذا أوجه التهنئة إلى توتنهام وأتمنى له حظًّا موفقا في الدور قبل النهائي ” .

وأضاف:” أدعم تقنية حكم الفيديو المساعد لكن ربما من زاوية واحدة بدا أن هدف فرناندو يورينتي جاء بلمسة يد وربما من الزاوية التي شاهدها الحكم كان صحيحًا “؛ متابعًا:” أنا فخور باللاعبين والجماهير. لم أسمع مثل هذا التشجيع منذ أن حضرت إلى مانشستر لكن كرة القدم لا يمكن توقعها ” .

واستطرد المدرب الإسباني:” يجب علينا الوقوف سويًّا وإظهار رد الفعل. فترة (قصيرة) وضد الفريق ذاته. لا يمكننا التفكير كثيرًا لآن. علينا محاولة النوم لأطول فترة ممكنة وسنستعد في اليوم السابق للمباراة “؛ مختتمًا:” كافحنا لتسعة أو عشرة أشهر في الدوري الممتاز وما زلنا هنا. الأمر بين أيدينا. (أمس) كان صعبًا و(اليوم) سيكون صعبًا -أيضا- لكننا سنكون مستعدين غدًا “.