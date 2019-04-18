الأمير سلطان بن سلمان يزور وكالة الفضاء الروسية

موسكو(صدى):

عقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء اليوم جلسة عمل في مقر وكالة الفضاء الروسية روسكوسمس مع معالي المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الروسي مدير عام مؤسسة الفضاء الروسية ديمتري روقوزين بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية وكبار المسؤولين في وكالة الفضاء الروسية والوفد المرافق لسموه من مسؤولي الهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وبحث الجانبان مجالات التعاون والاستثمارات المحتملة في قطاع الفضاء وبرامج تأهيل الكوادر البشرية وتطوير التقنيات ونقل المعرفة في مجالات الفضاء، بالإضافة إلى استعراض الملفات المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وقد أكد الأمير سلطان بن سلمان أن الزيارة تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بتأكيد التعاون الوثيق مع روسيا الاتحادية في مجالات الفضاء والاستثمارات المشتركة والبناء على التعاون الكبير بين البلدين في مجالات الفضاء خلال السنوات الماضية ونقله إلى المكانة التي تواكب اهتمام المملكة بهذا القطاع وتأسيس هيئة متخصصة فيه، وامتداداً للعلاقات المميزة والتكامل في مجالات اقتصادية أخرى، كما تأتي هذه الجولة ضمن برنامج تعمل عليه الهيئة ضمن مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للفضاء لاستطلاع التجارب ومجالات التعاون في الدول المتقدمة في أنشطة الفضاء وهندسة الطيران.

وبين سموه أن الهيئة تعمل بخطى حثيثة لإنجاز استراتيجية طموحة لأنشطة الفضاء تليق باسم المملكة وإمكاناتها الكبيرة وثرواتها الكبرى التي يأتي في مقدمتها المواطنون المأهلون وعلاقات المملكة المتوازنة ومكانتها الاقتصادية والسياسية والجغرافية، مؤكداً أن رهان المملكة طوال تاريخها أثبت قدرة الكوادر السعودية المتميزة وكفاءاتها في مختلف المجالات، مذكراً سموه بأن المملكة وقبل أكثر من ثلاثين عاما كان لأبنائها فرصة المشاركة في رحلات استكشاف الفضاء عبر فريق علمي قارب الثلاثين عالماً وباحثاً وسجلت نفسها كأول دولة عربيةً ومسلمة ترسل رائد فضاء ويكون لها تجارب على متن مركبة الفضاء.

من جانبه قال معالي المبعوث الخاص للرئيس الروسي مدير عام مؤسسة الفضاء الروسية ديمتري روقوزين “إن روسيا تنظر إلى المملكة العربية السعودية بصفتها شريك جاد في العالم كونها زعيمة العالم العربي ولها ثقل دولي وإقليمي كبير ، وأن زيارة سمو الأمير سلطان بن سلمان إلى روسيا تلبية لدعوتنا تبرز مدى اهتمام الهيئة السعودية للفضاء بفتح مجالات التعاون والتكامل مع الخبرة روسيا في هذا المجال وإقامة جسور التعاون العلمي والتقني في صناعة الفضاء”.

وأوضح معاليه أن زيارة سموه للمؤسسات الروسية الرائدة التي نفتحها لسموه بلا حدود ستعطي فهما كبيراً لمستقبل الشراكة بين روسيا والمملكة في الأنشطة الفضائية ، لاسميا أن المملكة العربية السعودية لديها إمكانات كبيرة بشرية واقتصادية ومكانتها السياسية والجغرافية تجعلها مهيأة لتبوء مكانة مؤثرة في مجال الفضاء، وليس من قبيل الصدفة أن يعين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – المعروف بحكمته الكبيرة وعمق نظره أن يعين لهذا المنصب قائداً له منجزاته الإدارية والتنموية و ليس غريبا على مجال الفضاء فهو من أهل هذه المهمة كونه أول رائد فضاء عربي ومسلم .