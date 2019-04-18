تعرف على تفسير حلم الهروب في المنام 

الرياض(صدى):

يرى الكثير منا أنفسهم وهم يهربون في المنام، ويدل حلم الهروب في المنام على أن صاحب المنام سوف ينجو أو ينجح وينال رزقاً كبيراً، وبالتالي يتخطى الكثير من المتاعب التي يواجهها.

وإذا رأيتم في المنام أنكم تهربون وثمة شخص يطاردكم فهذا يدل على أنكم تعانون من الحسد، كذلك إلى وجود العديد من الأمور التي تعرقل حياتكم، بينما إذا رأيتم أن كلباً يطاردكم أو مجموعة من الكلاب فهذا يدل على وجود الأعداء.

وإذا رأيتم أنكم تهربون من شخص يريد قتلكم، فهذا يدل على وجود هواجس كبيرة في داخلكم.