بالفيديو.. عبير سندر تحتفل بزفافها على مدرب الفنون القتالية البريطاني

لندن(صدى):

احتفلت المودل عبير سندر، بزفافها على مدرب الفنون القتالية البريطاني ليام أونيل.

ووثق مقطع فيديو مقتطفات من حفل زفاف سندر، لتنهال عليها مئات التعليقات من متابعيها، لتقديم التهاني والتبريكات لها.

يذكر أن عبير كشفت قبل أشهر عن خطوبتها من مدرب فنون القتال البريطاني، وأوضحت حينها أنه مسلم.