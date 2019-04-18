بالفيديو.. عبير سندر تحتفل بزفافها على مدرب الفنون القتالية البريطاني
احتفلت المودل عبير سندر، بزفافها على مدرب الفنون القتالية البريطاني ليام أونيل.
ووثق مقطع فيديو مقتطفات من حفل زفاف سندر، لتنهال عليها مئات التعليقات من متابعيها، لتقديم التهاني والتبريكات لها.
يذكر أن عبير كشفت قبل أشهر عن خطوبتها من مدرب فنون القتال البريطاني، وأوضحت حينها أنه مسلم.
ابو غالب[ عدد التعليقات: 894 ] نشر منذ 36 دقيقة
واحد متزوج واحده سمراء زواج مصلحة علشانه غنية ومقرشة ودائما تضع السيدي في السيارة علي اغنية فنان العرب
يابنت النور يقول في قلبه اية نور والله ماني شايف الا ظلمة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72281 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب ,,
ابونايف[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 20 دقيقة
ابوغالب هههههههه حلوه ظلمه
هذي النوعية تقول احلم وحققة الحلم اسفيه انتم مسقفين