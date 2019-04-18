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بالفيديو.. عبير سندر تحتفل بزفافها على مدرب الفنون القتالية البريطاني

بالفيديو.. عبير سندر تحتفل بزفافها على مدرب الفنون القتالية البريطاني
لندن(صدى):

احتفلت المودل عبير سندر، بزفافها على مدرب الفنون القتالية البريطاني ليام أونيل.

ووثق مقطع فيديو مقتطفات من حفل زفاف سندر، لتنهال عليها مئات التعليقات من متابعيها، لتقديم التهاني والتبريكات لها.

يذكر أن عبير كشفت قبل أشهر عن خطوبتها من مدرب فنون القتال البريطاني، وأوضحت حينها أنه مسلم.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 894 ] نشر منذ 36 دقيقة

واحد متزوج واحده سمراء زواج مصلحة علشانه غنية ومقرشة ودائما تضع السيدي في السيارة علي اغنية فنان العرب
يابنت النور يقول في قلبه اية نور والله ماني شايف الا ظلمة

[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 20 دقيقة

ابوغالب هههههههه حلوه ظلمه
هذي النوعية تقول احلم وحققة الحلم اسفيه انتم مسقفين

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