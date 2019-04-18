بعد طرده من السودان..خلفان لوزير خارجية قطر: من جاء بلا دعوة يقعد بدون فراش
لقن ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ،اليوم الخميس، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، درسًا قاسيا، وذلك على خلفية الفضيحة المدوية التي تعرض لها الوفد القطري في زيارته للسودان، بعدما رفضت السلطات السودانية استقباله.
وقال خلفان: ” معالي الوزير، رحت السودان بدون دعوة، وما استقبلوك وعدت بخفي حنين ،تعرف ليش ” .
وتابع: ” عندنا مثل إماراتي يقول: من جاء بلا دعوة يقعد بدون فراش، عاد تخبر شيبانك يمكن يشرحون لك ” .
وكانت السلطات في الخرطوم قد رفضت، اليوم استقبال وفد قطري برئاسة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ليغادر على الفور محملا بالخيبة والعار.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72281 ] نشر منذ 1 ساعة
اصلاً ماثني رجله على شان يقعد بلا فراش ،،
,, طردوه زي الكلب وهو ينبح باقي نباحه كمله باالدوحه ، نباح ونحيب ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72281 ] نشر منذ 1 ساعة
اصلاً ماثني رجله على شان يقعد بلا فراش ،،
,, طردوه زي الكلب وهو ينبح باقي نباحه كمله باالدوحه ، نباح ونحيب ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 43 دقيقة
شا فوه درباوى قالوا ويش نبي فيه ههههههههههههههههههههههه
مغرد[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 42 دقيقة
شا فوه درباوى قالوا ويش نبي فيه ههههههههههههههههههههههههذا حقه ددسن منزل وحمضيات حاااره شوف الحبوب لا عبه فيه