حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد و رياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على منطقة القصيم تمتد إلى حفر الباطن، رفحا و عرعر و الأجزاء الواقعة بينهما كذلك على مرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض ( الرياض، عفيف، الدوادمي )، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ، عسير ، جازان ونجران .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي و الأوسط و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.