بالفيديو.. لحظة وصول كاظم الساهر إلى جدة لإحياء 3 حفلات

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة وصول الفنان العراقي كاظم الساهر، إلى جدة، وذلك في إطار زيارة يحيي خلالها 3 حفلات فنية في المملكة.

وكان في استقبال الساهر ،عدد من مسؤولي الهيئة العامة للثقافة، واستغل بعض المتواجدين في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وجوده، والتقطوا معه صور تذكارية.

ومن المقرر أن يحيي الساهر يوم الخميس، حفله الجماهيري الأول في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبعدها سيغادر إلى الخبر والرياض لمواصلة جولته الغنائية بشكل متتابع يومي الجمعة والسبت.

يذكر أن أسعار تذاكر حفل جدة، تتراوح بين 375 و 1750 ريالًا.