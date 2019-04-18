موظفة بالخارجية اليابانية تتهم سفير بلادها في طهران بالاعتداء الجنسي عليها!

طوكيو(صدى):

كشفت موظفة تعمل بوزارة الخارجية اليابانية، عن تعرضها للاعتداء الجنسي على يد سفير بلادها السابق لدى طهران كينيتشي كومانو.

وتقدمت الموظفة بشكوى ضد السفير السابق، موضحة أن الواقعة حدثت في مكتبه خلال دعوتها لوجبة عشاء خلال زيارتها إلى إيران عام 2012.

وأكد محامي الموظفة، أنها لا تزال تشكو من مرض مزمن مرتبط بالتوتر نتيجة تعرضها للاغتصاب.

وقالت إدارة موظفي وزارة الخارجية اليابانية إنه ليس من المفترض التعليق على هذا الأمر لأنه يجب الحفاظ على خصوصية الموظفة وتقوم الشرطة بمراجعة القضية.