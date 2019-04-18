التف الحبل السري حول عنقه.. مواطن يتهم طبيب بالتسبب في وفاة ابنه

تركي السالم(صدى):

وجه مواطن اتهامًا لطبيب، بأحد المستشفيات الخاصة في جازان، بالتسبب في وفاة ابنه ” جنين ” بسبب الإهمال؛ بعد التفاف الحبل السري حول رقبته.

وأكد المواطن أنه كان يتابع حمل زوجته، وأنه على الرغم من كشف الأشعة لالتفاف الحبل السري في الشهر السابع، لم يتعامل الطبيب مع الحالة، وواصل الطمأنة بأن الأمر طبيعي حتى وفاة ابنه.‏‫

وأشار إلى أنه في الشهر التاسع أصر الطبيب على موقفه بأن الجنين سليم رغم إخباره له بأن حركته قلَّت، وأن وضعه غير مطمئن.

ولفت إلى أن زوجته شعت بآلام شديدة ونقلها إلى مستشفى حكومي ،ليكتشفا أن الجنين متوفى بسبب اختناقه بالحبل السري الذي حذر المواطن منه الطبيب في المستشفى الخاص.

ومن جانبه أوضحت صحة جازان أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.