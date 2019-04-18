” بين الوجبات وأثناء التمارين “..أفضل الأوقات لشرب الماء

أميرة خالد(صدى):

كشف مجموعة من الأطباء والأخصائيين، أفضل أوقات لشرب الماء، لتحقيق الفائدة القصوى منه لجسم الإنسان.

وقال الأطباء إن شرب كوب من الماء، يساعد على التخلص من السموم التي تراكمت في جسمك خلال الليل، وخصوصا إن كان الماء دافئا قليلا.

وأضاف الأطباء أن شرب كوب من الماء قبل الإفطار أو الغداء أو العشاء بنصف ساعة على الأقل، سيجعلك تشعر بالشبع في وقت أقل، وبالتالي تتجنب الإفراط في تناول الطعام وتحافظ على وزنك.

بالإضافة إلى شرب الماء بين الوجبات الرئيسية، فهي تساعدك على سد الجوع، بدلا من تناول وجبات خفيفة قد تشعرك لاحقا بالرغبة في الأكل أكثر فأكثر.

ويساعد تناول كوب من الماء أثناء وبعد الوجبات على الهضم، كما يحسن شرب الماء في هذه المرحلة من قدرة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية.

يفقد الجسم الكثير من الماء عند أداء التمارين الرياضية، وعليه فإن شرب الماء قبل التمرين وبعده يساعد في تعويض السوائل التي فقدتها أثناء ممارسة الرياضة.