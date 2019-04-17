القوات البرية تعلن عن وظائف شاغرة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية عن وجود وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

1- شهادة جامعية في (علوم الحاسب، ونظم المعلومات.)

2- شهادة جامعية في (هندسة شبكات, هندسة حاسب آلي.)

الشروط المطلوبة

1-يجب أن يكون المتقدم سعودياً.

2-أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم عليها.

3-جميع سنوات الخبرة في القطاع الحكومي (يجب أن يكون موضحاً فيها اسم الموظف -مسمي الوظيفة – بداية الخدمة ونهايتها) ومصدقة من الجهة الحكومية حسب الأنظمة.

4-جميع سنوات الخبرة في القطاع الخاص (يجب أن يكون موضحاً فيها اسم الموظف -مسمي الوظيفة – بداية الخدمة ونهايتها- عدد أيام العمل في الاسبوع) مرفق معها بيان مدة اشتركات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

5- جميع الخبرات يجب أن تكون في مجال طبيعة عمل الوظيفة المتقدم عليها.

6- أن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر.

7- أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

التعلميات المطلوبة:

1-يجب أن تكون جميع البيانات المسجلة صحيحة وفي حالة عدم صحة البيانات يلغى الطلب من قبل اللجنة

2- سوف يتم إبلاغ المتقدمين المقبولين مبدئياً من خلال رسالة نصية (ٍSMS) على رقم جواله المسجل في الطلب أو من خلال متابعة طلبه عبر البوابة الإلكترونية للقبول بمكان ووقت الحضور لإجراء المطابقة و المقابلة الشخصية والاختبار.

وأبرزت أن التقديم متاح الآن بدأ 1440/08/09هـ وينتهي بنهاية يوم السبت بتاريخ 1440/08/22هـ، وللتقديم يرجى الدخول على الرابط الآتي:هنــــــــا.