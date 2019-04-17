حنان ترك تبتلع صدمة حلا شيحة وتظهر من جديد

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية حنان ترك، بعد غياب استمر شهورًا، وذلك عبر تطبيق أنستجرام، إذ نشرت صور لها من طفولتها.

كما نشرت صورة مع والدتها، معلقة: ” اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ” .

يذكر أن الفنانة حنان ترك بدأت مؤخرًا تصوير فيلم ” النداهة ” ، بطولة هاني عادل، وعمرو القاضي، ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.

وكانت ترك، قد حذفت جميع صورها من حسابها على انستجرام، في أعقاب قيام حلا شيحة بخلع الحجاب؛ وذلك تعبيرًا عن اعتراضها على القرار كما تكَّهن الجميع.