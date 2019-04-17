باحثون : ” هرمون الحب ” يعالج الإدمان

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن علاج جديد لمكافحة إدمان الكحوليات عن طريق تعاطي هرمون الأوكسايتوسين المعروف باسم ” هرمون الحب ” ، الذي يعتقد أن له أهمية خاصة في عمليات الولادة وعلاقة الأم بطفلها، بالإضافة إلى العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة.

وقال الباحثون ب إن قوارض تم تعويدها على تناول الكحول، تعاطت كميات أقل منه عند حقنها بهذا الهرمون، من تلك التي لم تحقن، حسب النتائج.

وصار الأطباء مؤخرا ينصحون بهذا الهرمون كعلاج للعديد من الأمراض، مثل اضطراب الأكل والقلق وإدمان المخدرات، حيث يؤثر على مستقبلات ” غابا ” في الدماغ، حيث يعتقد أن الكحول يعمل على إفراز تأثيراته المسكرة وغير السمية.