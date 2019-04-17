مهندس يذبح مدرس لشكه بوجود علاقة آثمة مع زوجته

القاهرة(صدى):

قضت المحكمة في مصر بالسجن المؤبد على مهندس زراعى لقيامه بذبح مدرس لشكه بوجود علاقة غير شرعية مع زوجته.

وعثر الأهالي على المدرس مقيد اليدين والقدمين، ومصاب بجرح قطعي بشرايين العنق، وطعنات متفرقة بالظهر، والبطن، والصدر، والذراعين، ومذبوح، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة، مهندس زراعي، لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه، وزوجته.

وبسؤال شقيق المجني عليه، اتهم المهندس بالتعدي عليه وإحداث إصابته بسلاح أبيض كان بحوزته، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، بدعوى وجود علاقه غير شرعية بين زوجته، والمجني عليه، إثر ذلك استدرج الأخير لمحل إقامته، وتقييده بالحبال، ونقله بسيارته الخاصة والتعدي عليه، وإحداث إصابته التي أودت بحياته وتم ضبط السيارة المشار إليها، والأداة المستخدمة.