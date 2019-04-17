قطة تعيش وسط الملابس أثناء غسلها بالغسالة لـ30 دقيقة

كانبرا(صدى):

تمكن قط أن يبقى على قيد الحياة دون تعرض لأية كسور أو جروح، بعدما وضع في غسالة، وتم غسله دورة كاملة، تخطت 30 دقيقة، في منزل عائلة أسترالية.

وقالت صاحبة القط إنها كانت قلقة من أن القط سيغير طريقته في التعامل مع أفراد العائلة، أو أنه سيتوقف عن حبه لهم، لكنه عاد إلى طبيعته وتعافى القط بالكامل.

وأضافت صاحبة القط إنها اعتقدت أن القط كان في إحدى الغرف عندما ذهبت لتشغيل الغسالة، وعندما أنهت الغسالة دورتها ذهبت لإخراج الملابس المبللة، وأصيبت بالصدمة عندما وجدت القط بين الملابس.