بالفيديو.. شابين يتشاجران مع امرأة ومسن في أحد شوارع جدة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشاجرة بين امرأة مسنة وشابين آخريين في أحد شوارع جدة.

وأوضح الفيديو، أن المشاجرة التي وقعت على طريق الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، رجلًا كبيرًا في السن يرافق امرأة وشابين أخرين.

وبيَّن أحد الشباب وهو يتشاجر مع امرأة ويقوم بدفعها، بينما ينهمك الشاب الآخر بتبادل الضرب مع رجل قيل إنه مسن.