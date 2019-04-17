بالفيديو.. شابين يتشاجران مع امرأة ومسن في أحد شوارع جدة
أظهر مقطع فيديو، مشاجرة بين امرأة مسنة وشابين آخريين في أحد شوارع جدة.
وأوضح الفيديو، أن المشاجرة التي وقعت على طريق الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، رجلًا كبيرًا في السن يرافق امرأة وشابين أخرين.
وبيَّن أحد الشباب وهو يتشاجر مع امرأة ويقوم بدفعها، بينما ينهمك الشاب الآخر بتبادل الضرب مع رجل قيل إنه مسن.
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4300 ] نشر منذ 15 دقيقة
ليست من الرجولة ان تمد يدك على كبير سن
او من هو اضعف منك …
وين الشهامة والرجولة واخلاق العربي المسلم .
قبحهم الله الجبناء 😠