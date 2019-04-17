بالفيديو..العرفج يوجه رسالة لـ ” الاتصالات ” : الناس لديها مشاكل مع أسعار الخدمات والفواتير

علي القحطاني(صدى):

استعرض عامل المعرفة، دكتور أحمد العرفج، اليوم الأربعاء، رسائل المغردين وشكاوي المستخدمين لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال العرفج خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : الناس لديها مشاكل مع أسعار الخدمات والفواتير يجب أن توضحها الهيئة.

وأضاف : أرجو أن تكون هناك حملة لقياس رضى المستخدمين عن سرعات الإنترنت، في حين وجه سؤال للهيئة قائلًا ” لماذا لا يفتحون الاتصالات عبر برامج المحادثة؟ “.