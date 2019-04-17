بالفيديو..العرفج يوجه رسالة لـ ” الاتصالات ” : الناس لديها مشاكل مع أسعار الخدمات والفواتير
استعرض عامل المعرفة، دكتور أحمد العرفج، اليوم الأربعاء، رسائل المغردين وشكاوي المستخدمين لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال العرفج خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : الناس لديها مشاكل مع أسعار الخدمات والفواتير يجب أن توضحها الهيئة.
وأضاف : أرجو أن تكون هناك حملة لقياس رضى المستخدمين عن سرعات الإنترنت، في حين وجه سؤال للهيئة قائلًا ” لماذا لا يفتحون الاتصالات عبر برامج المحادثة؟ “.
#أماني_في_ثواني
عامل المعرفة @arfaj1 يستعرض رسائل المغردين لهيئة الاتصالات عبر #ياهلا_بالعرفج:
– الناس لديها مشاكل مع أسعار الخدمات والفواتير يجب أن توضحها الهيئة.
– أرجو أن تكون هناك حملة لقياس رضى المستخدمين عن سرعات الإنترنت.
– لماذا لا يفتحون الاتصالات عبر برامج المحادثة؟ pic.twitter.com/VdR8pv9P0E
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 17, 2019
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