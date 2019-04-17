بالفيديو.. ” العرفج “: الحكومة العراقية عرفت الآن أن ليس لها بعد الله إلا المملكة

عادل الحربي(صدى):

أكد، عامل المعرفة، دكتور أحمد العرفج، أن الحكومة العراقية عرفت الآن، أنهم ليس لها بعد الله إلا شقيقتهم الكبرى المملكة.

وتابع دكتور أحمد خلال برنامج ” يا هلا ” أن ذلك جاء بعد استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- لرئيس وزراء العراق، وتوقيع العديد من الاتفاقيات، والمذكرات؛ ليعرفوا أن ليس لهم بعد الله ملجأ إلا العلاقات مع المملكة.

وفي سياق متصل، قال العرفج أن استضافة المملكة لقمة دول العشرين، أكبر قمة اقتصادية في العالم، حدث ليس له دلالة واحدة بل عشرات الدلالات، وترأس خادم الحرمين لها حدث لا يستحق أن نضع تحته خطًّا واحدًا، بل عشرات الخطوط.