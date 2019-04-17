جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن عدد من الوظائف الإدارية والهندسية (رجال) وعدد من الوظائف الصحية (للجنسين) وعدد من وظائف بند الأجور والمستخدمين (رجال)، وكذلك وظائف على برنامج التشغيل المباشر (للجنسين).

وترغب الجامعة في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- الوظائف الإدارية والهندسية (رجال).

2- الوظائف الصحية (للجنسين).

3- وظائف بند الأجور والمستخدمين (رجال).

4- وظائف على برنامج التشغيل المباشر (للجنسين).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/08/16هـ وينتهي بنهاية يوم الخميس بتاريخ 1440/08/20

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