أمطار وعواصف الهند تودي بحياة 50 شخصًا

نيودلهي(صدى):

أكد مسؤولون، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 35 شخصا لقوا حتفهم بسبب العواصف الرعدية التي ضربت عدة مناطق بالهند أمس الثلاثاء واليوم .

وقال مسؤولون بهيئة إدارة الكوارث إن ولايتي جوجارات وراجستان سجلت كل منها عشر حالات وفاة، وقد لقى 15 شخصا على الأقل حتفهم في عواصف مماثلة في ولاية مادهيا براديش بوسط الهند، بحسب ما ذكرته شبكة ان دي تي في.

وأوضح مسؤولون أن معظم الوفيات وقعت بسبب البرق واقتلاع الأشجار وانهيار المنازل بسبب العواصف القوية، وقد أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه لوقوع خسائر في الأرواح.

وأعلن مودي في تغريدة عن منح تعويض بقيمة 200 ألف روبية (نحو 2880 دولار) لأسر المتوفين و 50 ألف روبية لكل مصاب.