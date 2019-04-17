بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا الخميس.

وأوضحت الهيئة أن ذلك على مناطق (القصيم- حفر الباطن- رفحا- عرعر- مكة المكرمة- أجزاء من الرياض.)

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على، الباحة، وعسير، وجازان، ونجران.