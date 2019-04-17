بالفيديو.. مستشارة للنساء العاملات: لا تتخذون قرارات خلال فترة الحيض
كشفت وفاء الباز، مستشارة بيركمان الدولية في التنمية البشرية، أن تفكير المرأة الكثير في الاستقالة وترك العمل نابع من مهمتها الأساسية في الحياة بعكس الرجل، إذ أن الرجل يقول ” هذا واجبي ويكمل ” .
وأشارت خلال لقائها ببرنامج ” سيدتي ” ، إلى أنها تعتقد أن أغلب النساء الذين تركوا العمل كان بسبب وجود أطفال لهم، وكذلك بسبب الرؤساء غير المرنين الذين لا يقدرون ظروف المرأة.
ونصحت ” الباز ” النساء بعدم اتخاذ أي قرار حاسم خلال فترة الظروف الخاصة التي تمر بها شهريًا.
وفاء الباز – مستشارة بيركمان الدولية في التنمية البشرية:
تفكير المرأة الكثير في الاستقالة نابع من مهمتها الأساسية في الحياة وهذا بعكس الرجل@AlbazWafa#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/PMcrVGy2H7
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 17, 2019
اترك تعليقاً