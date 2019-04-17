بالفيديو.. مستشارة للنساء العاملات: لا تتخذون قرارات خلال فترة الحيض

أميرة خالد(صدى):

كشفت وفاء الباز، مستشارة بيركمان الدولية في التنمية البشرية، أن تفكير المرأة الكثير في الاستقالة وترك العمل نابع من مهمتها الأساسية في الحياة بعكس الرجل، إذ أن الرجل يقول ” هذا واجبي ويكمل ” .

وأشارت خلال لقائها ببرنامج ” سيدتي ” ، إلى أنها تعتقد أن أغلب النساء الذين تركوا العمل كان بسبب وجود أطفال لهم، وكذلك بسبب الرؤساء غير المرنين الذين لا يقدرون ظروف المرأة.

ونصحت ” الباز ” النساء بعدم اتخاذ أي قرار حاسم خلال فترة الظروف الخاصة التي تمر بها شهريًا.