اعتقال رئيس البرلمان السوداني المنحل فور عودته من الدوحة

الخرطوم(صدى):

كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، أن سلطات الأمن اعتقلت رئيس البرلمان المنحل، إبراهيم أحمد عمر، بمطار الخرطوم، عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة.

يأتي ذلك ضمن حملة اعتقالات بصفوف قيادات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، من حزب المؤتمر الوطني، حيث تضمن المعتقلين والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ورجل الأعمال الشهير رئيس نادي المريخ سابقًا، جمال الوالي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار، بالإضافة إلى رجل الأعمال الأشهر في البلاد، عبد الباسط حمزة، ورجل الأعمال، جمال زمقان.

يذكر أنه في 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني ” عمر البشير “ من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.