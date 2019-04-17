مواعيد مباريات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
تنطلق غداً الخميس مباريات (الجولة 28) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تقام غدا الخميس مباراة النصر والفتح في تمام الساعة 8:45 مساءا باستاد الأمير فيصل بن فهد، بينما ستكون مباراة الاتحاد والاتفاق في الساعة 8:45 بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
ومن المقرر أن تقام الجمعة القادمة مباراة القادسية والباطن في الساعة 6:45 باستاد الأمير سعود بن جلوي، بينما مباراة الرائد وأحد في الساعة 8:30 باستاد مدينة الملك عبدالله، وأيضا ستكون مبازاة الأهلي والوحدة في الساعة 8:45 بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
وستقام السبت المقبل مباراة الشباب والحزم في الساعة 6:55باستاد الأمير فيصل بن فهد، وستكون مباراة الفيحاء والفيصلي في الساعة 8:30 بمدينة المجمعة الرياضية.
وستنعقد الاثنين المقبل مباراة الهلال والتعاون في الساعة 7:00 باستاد جامعة الملك سعود.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 8 دقائق
منافستك علي الصداره اصبحت معقده ياعالمي انت ضيعتها بهزيمتك من الاتحاد