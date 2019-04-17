مواعيد مباريات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

نواف السالم(صدى):

تنطلق غداً الخميس مباريات (الجولة 28) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تقام غدا الخميس مباراة النصر والفتح في تمام الساعة 8:45 مساءا باستاد الأمير فيصل بن فهد، بينما ستكون مباراة الاتحاد والاتفاق في الساعة 8:45 بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ومن المقرر أن تقام الجمعة القادمة مباراة القادسية والباطن في الساعة 6:45 باستاد الأمير سعود بن جلوي، بينما مباراة الرائد وأحد في الساعة 8:30 باستاد مدينة الملك عبدالله، وأيضا ستكون مبازاة الأهلي والوحدة في الساعة 8:45 بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وستقام السبت المقبل مباراة الشباب والحزم في الساعة 6:55باستاد الأمير فيصل بن فهد، وستكون مباراة الفيحاء والفيصلي في الساعة 8:30 بمدينة المجمعة الرياضية.

وستنعقد الاثنين المقبل مباراة الهلال والتعاون في الساعة 7:00 باستاد جامعة الملك سعود.