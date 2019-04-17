جوز هند وزيتون لإطالة رموش العين

أميرة خالد(صدى):

تضع أغلب النساء الرموش الاصطناعية لما لها من تأثير جمالي على نظرة العين، بينما هناك وصفات طبيعية لإطالتها دون اللجوء إلى الرموش الاصطناعية.

وتتكون هذه الوصفة من مجموعة من الزيوت تساعد على نمو الرموش ومنع تساقطها بسرعة ويمكن تطبيق هذه الوصفة كحل علاجي سريع.

وتضمن مكونات الوصفة: ½ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ½ فنجان صغير من زيت الزيتون، ملعقتان من زيت الخروع، قشور ½ ليمونة كبيرة.

ويتم مزج كل المكونات السابقة ومن ثم يتم توزيع كمية كافية منها على الرموش قبل النوم بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة وتترك حتى الصباح وتغسل بالماء الفاتر.