بعد زواج أنغام.. أصالة : أشعر بالندم على معرفة هذه الأشخاص

القاهرة(صدى):

هاجمت المطربة أصالة بعض الأشخاص الذين أدخلتهم حياتها، الأمر الذي اعتبره العديد من متابعيها بأنه رسالة جديدة للنجمة أنغام للرد على كلامها في برنامج carpool karaoke حول زواجها.

وقالت أصالة: ” صدمتي بالبعض أضعف تأثيرا من سعادتي وفخري بمنّ عرفتهم من أُناس غيرهم. ولأنّني منعّمةً بالحظّ، وقدوة أُحاول أنّ أكون لمن أفخر أنا بهم، فلا أحسب من عمّري وقتا أنا ضيّعته، على من لا يستحق قربي، وأَسعد حتّى أملأُ روحي أُنسًا وودًّا، مع منّ همّ كُثر، محبّين وأهل طيّبين ” .

والجدير بالذكر أن هناك قطيعة بين الفنانتين منذ زواج أنغام وذلك بسبب صلة قرابة زوجة أحمد، بأسرة أصالة، حيث أنّها ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان.