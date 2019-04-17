بالصور.. إيفانكا ترامب بملابس العزاء الإثيوبية في مقبرة ضحايا الطائرة المنكوبة

أديس أبابا(صدى):

ظهرت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، بملابس العزاء التقليدية الإثيوبية في كاتدرائية بضاحية ” أرات كيلو ” وسط أديس أبابا، وهي من أقدم الكنائس الإثيوبية الأثرية، ويتم دفن كبار الشخصيات الإثيوبية فيها.

جاء ذلك خلال زيارتها إثيوبيا للمرة الأولى، حيث ارتدت ملابس العزاء الإثيوبية التقليدية، المعروفة بلونها الأسود، وحملت إكليلا من الزهور البيضاء التي يتم تقديمها في مراسم الدفن والعزاء حسب الطريقة الإثيوبية، وأشعلت الشموع لأرواح ضحايا الطائرة الإثيوبية.

كما زارت إيفانكا، عددا من المعالم الإثيوبية خلال زيارتها الأولى إلى أديس أبابا، وعلى رأسها مقبرة ضحايا الطائرة التي تحطمت في مارس الماضي وعلى متنها 157 راكبا، والمتحف الوطني الإثيوبي.

وتجولت برفقة المدير العام لهيئة البحوث والحفاظ على التراث الثقافي بوزارة الثقافة والسياحة الإثيوبية، يوناس دستة، والسفير الأمريكي لدى إثيوبيا، مايكل ريانور، داخل المتحف الوطني الإثيوبي للتعرف على التاريخ والحضارات الإثيوبية القديمة.

واستمعت لشرح عن المستحاثة لوسي وبقية الهياكل العظيمة الأخرى التي وجدت في المنطقة مثل المستحاثة الأحفورية ” سلام ” و ” أردي ” والمناطق التي تعود إليها تلك الهياكل، وأهميتها في دراسة الأصل لأقدم وجود للحضارات الإنسانية في منطقة القرن الأفريقي.