سيدة تتهم ” راق ” باغتصابها.. والتحقيقات تكشف خيانتها

مليكة فؤاد(صدى):

اتهمت فتاة عشرينية متزوجة في المغرب، ” راق ” ، باغتصابها، حيث استغل حالة الإغماء التي انتابتها كما أنه قام بالنصب عليها بعدما وعدها بتمكينها من عقد عمل بإحدى دول الخليج مقابل مبلغ مالي دون أن يفي بوعده.

وكانت السيدة قد توجهت إلى محل ” للرقية الشرعية ” بحي السلام كي تخضع لحصص الرقية.

وأسفرت الأبحاث والتحريات عن إيقاف المشتبه فيه، ليتبين بعد تعميق البحث معهما أنهما مارسا الجنس برضاها خلافا لما صرحت به، وذلك خلال فترة زواجها، قبل طلاقها من زوجها.