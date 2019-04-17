شاهد.. طفلتان مكفوفتان تقدمان حوار تمثيلي بعد استيقاف وكيل إمارة مكة ومدير التعليم

نايف السالم(صدى):

استوقفت طالبتان مكفوفتان من فصول النور للمكفوفين. وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد، ومدير تعليم مكة محمد الحارثي، لعرض حوار تمثيلي بينهما .

ونشرت إدارة تعليم مكة، مقطع فيديو يستعرض استيقاف الطالبتين لوكيل الإمارة ومدير التعليم، قبيل مغادرتهم مبنى مجمع زبيدة بنت جعفر في الملاوي بعد التدشين يوم أمس.

وقامت الطالبتان بإجراء حوار تمثيلي بينهما حول دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لذوي الاحتياجات الخاصة، وسط إنصات كبير من الحضور وتفاعل، وإعجاب بقدرة الفتاتين على أداء المشهد.