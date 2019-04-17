شاهد.. طفلتان مكفوفتان تقدمان حوار تمثيلي بعد استيقاف وكيل إمارة مكة ومدير التعليم
استوقفت طالبتان مكفوفتان من فصول النور للمكفوفين. وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد، ومدير تعليم مكة محمد الحارثي، لعرض حوار تمثيلي بينهما .
ونشرت إدارة تعليم مكة، مقطع فيديو يستعرض استيقاف الطالبتين لوكيل الإمارة ومدير التعليم، قبيل مغادرتهم مبنى مجمع زبيدة بنت جعفر في الملاوي بعد التدشين يوم أمس.
وقامت الطالبتان بإجراء حوار تمثيلي بينهما حول دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لذوي الاحتياجات الخاصة، وسط إنصات كبير من الحضور وتفاعل، وإعجاب بقدرة الفتاتين على أداء المشهد.
amq[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة
ياعمري الله يشفيكم ويجعلكم تبصرو النور
الحمد لله على نعمة البصر واشكر الحكومه على ماتقدمه من اهتمام لهذه الفئه الغاليه على قلوبنا وياليت يتم زيادة مكافأتهم لان 600و750و900ماصارت تكفي ملابس او اغراض واحتمال يكونو عائلتهم على الضمان فلازم ينظر في زيدة مكافأتهم