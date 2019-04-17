قصة الكاهن المنقذ الذي ظهر في أكثر من كارثة بباريس

باريس(صدى):

كشف حريق كاتدرائية نوتردام المهول بباريس عن كاهن فرنسي أصبح حديث الإعلام بعدما خاطر بحياته وسط النيران المستعرة لإنقاذ القطع الأثرية الدينية الثمية .

كما ذاع صيت الكاهن ” جان مارك فورنييه ” في وسائل التواصل الإجتماعي ، إذ تبين انه يعمل مع فريق الإنقاذ من الحرائق بباريس ، وقدم المساعدة للعديد من ضحيا الهجوم الإرهابي على مسرح باتاكلان بباريس قبل 4 سنوات .

وامتد تاريخ الكاهن البطولي لحينما كان قسيس يالجيش الفرنسي ونجا من كمين قتل فيه 10 جنود بأفغانستان ليظل علامة فارقة في أكثر من موقف عصيب شهدته باريس مؤخراً .

وكانت الكاتدرائية التي تم تشييدها قبل 850 عام قد تعرضت لحريق هائل لأكثر من 12 ساعة الإثنين الماضي ، فيما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة وترميم المعلم التاريخي خلال 5 سنوات .