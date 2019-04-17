قصة الكاهن المنقذ الذي ظهر في أكثر من كارثة بباريس
كشف حريق كاتدرائية نوتردام المهول بباريس عن كاهن فرنسي أصبح حديث الإعلام بعدما خاطر بحياته وسط النيران المستعرة لإنقاذ القطع الأثرية الدينية الثمية .
كما ذاع صيت الكاهن ” جان مارك فورنييه ” في وسائل التواصل الإجتماعي ، إذ تبين انه يعمل مع فريق الإنقاذ من الحرائق بباريس ، وقدم المساعدة للعديد من ضحيا الهجوم الإرهابي على مسرح باتاكلان بباريس قبل 4 سنوات .
وامتد تاريخ الكاهن البطولي لحينما كان قسيس يالجيش الفرنسي ونجا من كمين قتل فيه 10 جنود بأفغانستان ليظل علامة فارقة في أكثر من موقف عصيب شهدته باريس مؤخراً .
وكانت الكاتدرائية التي تم تشييدها قبل 850 عام قد تعرضت لحريق هائل لأكثر من 12 ساعة الإثنين الماضي ، فيما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة وترميم المعلم التاريخي خلال 5 سنوات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72239 ] نشر منذ 4 دقائق
بيعملون منه بطل ديني وهو يقتل المسلمين في افغانستان ,,
,, اخزاكم الله في الدنيا والآخره ، يا اعداء الله ,, آمين ,,