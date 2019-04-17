نصائح تجنبك مشكلة ” جفاف البشرة ” بشهر رمضان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه العديد من السيدات مشكلة ” جفاف البشرة ” ، فهناك بعض العوامل التي قد تؤدي لجفاف البشرة كنقص شرب السوائل يتسبب بجفاف الجسم وبالتالي جفاف الجلد؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النصائح التي يمكن اتباعها لتجنب جفاف البشرة بشهر ” رمضان ” خاصة مع قلة شرب السوائل.

1-يجب أخذ دش الاستحمام في 10 دقائق واستخدام الماء الفاتر.

2-عدم استخدام الصابون؛ لأنه يعمل على تنظيف البشرة فقط لكن لا يعطي نعومة للجسم.

3-استخدام شاور جيل ويجب اختياره بعناية.

4-الابتعاد عن استخدام ليفة خشنة؛ لأنها تسبب جفافاً واحمرارًا للبشرة.

5-عدم الاستعانة بحمام الرغاوي ويفضل استخدام الزيوت؛ لأنها تعطي ترطيباً أقوى لبشرة الجسم.

6-عند التنشيف بالفوطة يفضل عدم فرك الجسم بقوة للمحافظة على الترطيب .

7-عدم سنفرة الجسم بشكل يومي؛ حتى لا تتسبب في جفاف جلد الجسم واستخدامه مرتين في الأسبوع لا أكثر.