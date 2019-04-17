سفارة المملكة في بريطانيا تحذر المواطنين من مناطق التظاهرات بلندن

لندن(صدى):

أطلقت سفارة المملكة في بريطانيا، اليوم الأربعاء، تحذيرًا هامًا للمواطنين من التواجد في مناطق المظاهرات بالعاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت السفارة، في تحذيرها: ” ‏نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن (تغير المناخ)، والتي من المقرر أن تستمر حتى تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٨م. تؤكد السفارة على ضرورة الحرص على اتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر”.

وأضافت سفارة المملكة:” ‏أرقام التواصل في حالة الطوارئ:

الشرطة المحلية: 999 ، 101

سفارة المملكة لدى لندن :02079173000 “.