سفارة المملكة في بريطانيا تحذر المواطنين من مناطق التظاهرات بلندن
أطلقت سفارة المملكة في بريطانيا، اليوم الأربعاء، تحذيرًا هامًا للمواطنين من التواجد في مناطق المظاهرات بالعاصمة البريطانية لندن.
وأوضحت السفارة، في تحذيرها: ” نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن (تغير المناخ)، والتي من المقرر أن تستمر حتى تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٨م. تؤكد السفارة على ضرورة الحرص على اتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر”.
وأضافت سفارة المملكة:” أرقام التواصل في حالة الطوارئ:
الشرطة المحلية: 999 ، 101
سفارة المملكة لدى لندن :02079173000 “.
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