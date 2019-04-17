ميسي يتحدث عن حلمه باللعب مع الأرجنتين منذ صغره

نواف السالم(صدى):

تنبأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ صغره بمسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات، حيث أدرك ميسي جيدا أنه سيصل إلى المستوى الذي وصل إليه اليوم.

وأجرى ميسي حوارا قبل نحو 19 سنة، قائلا إنه يريد أن يصبح “بطلا”، كاشفا عن عدد من التفاصيل حول حياته وهواياته وطموحه في المستقبل.

ولعب ميسي الصغير مع فريق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، الذي قال عنه سابقا إنه يتمنى أن يعتزل به بعد نهاية مسيرته مع برشلونة.

وأبان:”إلى جانب كرة القدم فإنه يفضل رياضة كرة اليد”، لافتا:”يطمح إلى اللعب في الدرجة الأولى لأحد الدوريات وأن يصبح بطلا”.

ولفت إلى أن حلمه هو اللعب للأرجنتين، مبينا أن فريق نيويلز أولد بويز “يعني له كل شيء”.

وجاءت إجابات ميسي الأخرى على باقي الأسئلة كالآتي:هواية: الاستماع للموسيقى، كتاب: الكتاب المقدس، رياضة أخرى: كرة اليد، أكلة: الدجاج مع الصلصة، المادة المفضلة: الإسبانية، وظيفة: أستاذ التربية البدنية، ذكرى: حين أخذتني جدتي للعب كرة القدم لأول مرة، التواضع: ما لا يجب أن يخسره الإنسان طوال حياته