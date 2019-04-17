أمير جازان يوجه بالتصدي لظاهرة ” التسول ” في المنطقة

تركي السالم(صدى):

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بضرورة التصدي لظاهرة ” التسول ” .

حيث أصدر توجيهاته بضرورة مضاعفة التواجد الميداني وتكثيف الحملات على المواقع التي يتردد عليها المتسولون في المراكز التجارية والأسواق الشعبية، وأمام اشارات المرور والجوامع وأجهزة الصرف الآلي.

كما شملت التوجيهات ضرورة اتخاذ الاجراءات النظامية حيالهم؛ وذلك بالتنسيق مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتطبيق التعليمات بحق المخالفين.

يأتي ذلك بعد إطلاع أمير جازان مؤخرا على بعض التقارير الصحفية التي ترصد استمرار وتزايد حالات التسول، وظهور جماعات عائلية تضم نساء وأطفال تجوب قرى المنطقة لهذا الغرض.