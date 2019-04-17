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ناقد رياضي يدعو النصر للتعاقد مع العربي الذي قهر ريال مدريد

ناقد رياضي يدعو النصر للتعاقد مع العربي الذي قهر ريال مدريد
ماجد محمد(صدى):

دعا الناقد الرياضي سلطان الزايدي إدارة النصر إلى التعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي .

وقال “الزايدي ” عبر “تويتر “: المغربي حكيم زياش اللي في أياكس ودي اشوفه في النصر مع امرابط وحمدالله .

وكان زياش قد قدم موسم اكثر من رائع مع أياكس ، وساهم في تألق الفريق الهولندي ، وتأهله لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا ، كما سجل هدفًا في شباك الريال بلقاء الذهاب في هولندا وهدفًا في مباراة العودة في إسبانيا، ليفوز أياكس برباعية مقابل هدف واحد ويتفوق على ريال مدريد لدور الثمانية .


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