الإطاحة بعدد من الوافدين لترويجهم الحبوب المخدرة بالباحة

حسين العلي(صدى):

ألقت فرق مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة، القبض على عدد من الاشخاص من الجنسيه الاثيوبيه، وفي مواقع متفرقه ، يقومون بترويج الحشيش، والحبوب المحظوره، حيث ضبط بحوزتهم اثناء القبض عليهم على كمية من الحشيش والحبوب المخدره المحظوره.

واشارت مصادر بأن مكافحة المخدرات بالمنطقة، تمكنت من القبض على مواطنين، الأول استغل قرب الاختبارات النهائيه لطلاب المدارس، بترويج الحبوب المحظوره عليهم، والثاني ضبط بحوزته على مايقارب 1000 حبه من الحبوب محظوره ومادة الشبو.