” مجلس الوزراء ” يلزم الجهات الحكومية باستخدام النسخ الأصلية للبرامج في أجهزة الحاسب

عادل الحربي(صدى):

قرر مجلس الوزراء في تعميم لجميع الجهات الحكومية، بعدم استخدام أي نسخ لبرامج الحاسب الآلي غير النسخ الأصلية، في أجهزة الحاسب بجميع الجهات.

وأوضح تعميم وجه لجميع الجهات الحكومية، أن تلك التوجيهات تأتي في إطار اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية حقوق المؤلف والالتزام بما ورد في النظام، وتوفير أقصى حماية ممكنة لحقوق الملكية الفكرية.

ولفت إلى أن تلك التوجيهات جاءت استجابة لتوصية وزارة التجارة والاستثمار لاتخاذ تلك الإجراءات، لافتاً إلى أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعدوا محضراً متضمناً تلك التوصية.