للمواطنين فقط.. ” تعليم الطائف ” يعلن عن 66 وظيفة شاغرة
فتحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باب التقديم على ” 60 ” وظيفة شاغرة لحارس مع زوجاتهم لمدارس البنات بالإضافة إلى ” 6 ” وظائف لسائقين على بند الأجور عن طريق المفاضلة .
وأبانت الإدارة ان الشروط المطلوبة هي :
١- أن يكون المتقدم من المواطنين
۲- أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة ولا يزيد عن 45 سنة بالنسبة لوظائف الحراس وأن لا يقل عمر
المتقدم عن ۲۰ سنه بالنسبة لوظائف السائقين .
٣- أن يكون متزوج وذلك بالنسبة للمتقدمين للعمل على وظائف الحراسه
للوظيفة.
4- أن لا يكون متقاعداً مدنياً أو عسكرياً مع احضار مشهد من الأحوال المدنية يثبت ذلك بعد الترشيح
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وليس عليه سوابق لدى الجهات الأمنية .
6- أن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية كحد أدني .
۷- أن يكون لائقاً صحياً وأن يجتاز الكشف الطبي .
۸- الالتزام بمهام و واجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها .
– الالتزام بتعبئة جميع البيانات الموجودة في الرابط المشار إليه ادناه .
١- أن يكون المتقدم مسجلا بموقع وزارة الخدمة المدنية ( برنامج ساعد ).
۱۱- بالنسبة للمتقدمين لوظائف سائق يجب أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول .
وأوضحت أنه سيتم استقبال المتقدمين اعتباراً من ٢٣/٨/١٤٤٠ وحتى يوم الخميس ٢٧/٨/١٤٤٠
بموقع إدارة التعليم الإلكتروني على الرابط التالي :
هنا
وأكدت الإدارة ان جميع طلبات التوظيف السابقة لاغية بعد هذا الإعلان ولن ينظر في أي طلب ورقي .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5134 ] نشر منذ 12 دقيقة
بالتوفيق للجميع،،