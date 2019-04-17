للمواطنين فقط.. ” تعليم الطائف ” يعلن عن 66 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باب التقديم على ” 60 ” وظيفة شاغرة لحارس مع زوجاتهم لمدارس البنات بالإضافة إلى ” 6 ” وظائف لسائقين على بند الأجور عن طريق المفاضلة .

وأبانت الإدارة ان الشروط المطلوبة هي :

١- أن يكون المتقدم من المواطنين

۲- أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة ولا يزيد عن 45 سنة بالنسبة لوظائف الحراس وأن لا يقل عمر

المتقدم عن ۲۰ سنه بالنسبة لوظائف السائقين .

٣- أن يكون متزوج وذلك بالنسبة للمتقدمين للعمل على وظائف الحراسه

للوظيفة.

4- أن لا يكون متقاعداً مدنياً أو عسكرياً مع احضار مشهد من الأحوال المدنية يثبت ذلك بعد الترشيح

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وليس عليه سوابق لدى الجهات الأمنية .

6- أن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية كحد أدني .

۷- أن يكون لائقاً صحياً وأن يجتاز الكشف الطبي .

۸- الالتزام بمهام و واجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها .

– الالتزام بتعبئة جميع البيانات الموجودة في الرابط المشار إليه ادناه .

١- أن يكون المتقدم مسجلا بموقع وزارة الخدمة المدنية ( برنامج ساعد ).

۱۱- بالنسبة للمتقدمين لوظائف سائق يجب أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول .

وأوضحت أنه سيتم استقبال المتقدمين اعتباراً من ٢٣/٨/١٤٤٠ وحتى يوم الخميس ٢٧/٨/١٤٤٠

بموقع إدارة التعليم الإلكتروني على الرابط التالي :

هنا

وأكدت الإدارة ان جميع طلبات التوظيف السابقة لاغية بعد هذا الإعلان ولن ينظر في أي طلب ورقي .